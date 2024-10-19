Фигуриста Десятова временно отстранили в США за «ненадлежащее поведение»
Представляющего США фигуриста Ивана Десятова временно отстранили за «ненадлежащее поведение». Об этом говорится на официальном сайте Американского центра безопасного спорта.
Отмечается, что эта мера в отношении 23-летнего уроженца Москвы начала действовать еще с 18 октября.
Десятов выступает в танцах на льду в дуэте с Изабеллой Флорес. Раньше спортсмен представлял Россию и на протяжении одного сезона Белоруссию. Он выступал с Ириной Хаврониной и Екатериной Андреевой, с которой стал чемпионом Белоруссии.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил проявлением русофобии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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