Фигуриста Десятова временно отстранили в США за «ненадлежащее поведение»

Представляющего США фигуриста Ивана Десятова временно отстранили за «ненадлежащее поведение». Об этом говорится на официальном сайте Американского центра безопасного спорта.

Отмечается, что эта мера в отношении 23-летнего уроженца Москвы начала действовать еще с 18 октября.

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Десятов выступает в танцах на льду в дуэте с Изабеллой Флорес. Раньше спортсмен представлял Россию и на протяжении одного сезона Белоруссию. Он выступал с Ириной Хаврониной и Екатериной Андреевой, с которой стал чемпионом Белоруссии.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил проявлением русофобии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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