ФГСР намерена обратиться в МВД по делу о допинге гребцов

Федерация гребного спорта России (ФГСР) собирает материалы, чтобы обратиться МВД в связи с новым допинговым скандалом, в котором оказались замешаны двое российских гребцов. Спортсменов Никиту Моргачева и Павла Сорина, в пробах которых был обнаружен мельдоний, дисквалифицировали перед Олимпийскими играми в Токио.

Положительный результат на содержание мельдония в допинг-пробах Моргачева и Сорина подтвердило вскрытие проб Б, состоявшееся в одной из австрийских лабораторий, сообщает ТАСС. В планах федерации - провести тестирование на полиграфе спортсменов и персонала.

Гребцы сборной России сдали положительные допинг-пробы на мельдоний

«Мы пока проводим расследование в рамках федерации, чтобы обратиться в правоохранительные органы. Чтобы иметь конструктивный диалог, должна быть определенная фактура… Назвать это катастрофой - ничего не сказать, мы хотим разобраться, понять, откуда такой сбой, как это могло произойти. Я склонен верить спортсменам, а с одним из них я еще в молодежном возрасте начинал грести - более ответственного, педантичного человека я не знаю, я говорю о Моргачеве, это мой близкий друг, и я не могу представить, чтобы он сам такое сделал», - подчеркнул президент ФГСР Алексей Свирин.

По его словам, федерация обратистся в правоохранительные органы «либо сейчас, либо после возвращения с Олимпиады»

В воскресенье решением тренерского штаба сборной России с Олимпиады снят экипаж мужской парной четверки, в которой должны были выступить Моргачев и Сорин. Игры состоятся в Токио с 23 по 8 августа.

Мельдоний не дает спортсменам «страшного» преимущества, и его давно не употребляют в России, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач спортивной медицины Илья Мелехин.

«Мельдоний давно вошел в число запрещенных. Несколько лет назад уже был скандал, связанный с большим количеством положительных проб. Это было связано с тем, что мельдоний долго выводится из организма. У спортсменов, принимавших его на законных основаниях, после вступление в действие нового запрещенного списка были положительные пробы. Но эти проблемы решили. Прошло несколько лет и тут уже не списать на то, что он не вывелся», - сказал Мелехин.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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