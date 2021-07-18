ФГСР намерена обратиться в МВД по делу о допинге гребцов

«Мы пока проводим расследование в рамках федерации, чтобы обратиться в правоохранительные органы. Чтобы иметь конструктивный диалог, должна быть определенная фактура… Назвать это катастрофой - ничего не сказать, мы хотим разобраться, понять, откуда такой сбой, как это могло произойти. Я склонен верить спортсменам, а с одним из них я еще в молодежном возрасте начинал грести - более ответственного, педантичного человека я не знаю, я говорю о Моргачеве, это мой близкий друг, и я не могу представить, чтобы он сам такое сделал», - подчеркнул президент ФГСР Алексей Свирин.

По его словам, федерация обратистся в правоохранительные органы «либо сейчас, либо после возвращения с Олимпиады»

В воскресенье решением тренерского штаба сборной России с Олимпиады снят экипаж мужской парной четверки, в которой должны были выступить Моргачев и Сорин. Игры состоятся в Токио с 23 по 8 августа.

Мельдоний не дает спортсменам «страшного» преимущества, и его давно не употребляют в России, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач спортивной медицины Илья Мелехин.

«Мельдоний давно вошел в число запрещенных. Несколько лет назад уже был скандал, связанный с большим количеством положительных проб. Это было связано с тем, что мельдоний долго выводится из организма. У спортсменов, принимавших его на законных основаниях, после вступление в действие нового запрещенного списка были положительные пробы. Но эти проблемы решили. Прошло несколько лет и тут уже не списать на то, что он не вывелся», - сказал Мелехин.

