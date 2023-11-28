«Хотят зарабатывать!»: Траньков заявил о деградации фигуристов без турниров

Олимпийский чемпион, российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков заявил о деградации фигуристов без участия в международных турнирах, передает РБК.

По его словам, спортсменам тяжело расти и развиваться, несмотря на то, что турниры есть и внутри страны.

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«Все хотят побеждать и зарабатывать призовые», - заключил он, отметив, что остается только ждать возвращения россиян в международные турниры.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник выступил на шоу в Пекине под русскоязычную версию песни группы Rammstein. Спортсмен рассказал, что рад тому, что нашел способ откатать подготовленную программу и никого не обидеть, пишет Sports.ru. По его словам, идея использовать «компромиссную» композицию принадлежит ему.

Гуменник отметил, что к русскоязычной версии даже не пришлось привыкать – у нее «посыл остался тот же», передает «Радиоточка НСН».

