Суд отклонил иск экс-директора «Спартака» к столичному клубу
Районный суд Уфы отклонил иск бывшего гендиректора футбольного клуба «Спартак» Москва Шамиля Газизова, который хотел восстановиться в прежней должности, сообщает «Интерфакс».
По его данным, Газизов подал исковое заявление 19 января 2022 года, ответчиком по которому значился футбольный клуб.
Руководство красно-белых прекратило всяческое сотрудничество с генеральным директором в декабре 2020 года.
Ранее сообщалось, что бывший гендиректор «Спартака» собрался судиться с Федуном.
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