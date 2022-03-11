Суд отклонил иск экс-директора «Спартака» к столичному клубу

Районный суд Уфы отклонил иск бывшего гендиректора футбольного клуба «Спартак» Москва Шамиля Газизова, который хотел восстановиться в прежней должности, сообщает «Интерфакс».

По его данным, Газизов подал исковое заявление 19 января 2022 года, ответчиком по которому значился футбольный клуб.

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Руководство красно-белых прекратило всяческое сотрудничество с генеральным директором в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось, что бывший гендиректор «Спартака» собрался судиться с Федуном.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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