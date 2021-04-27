Бывший гендиректор «Спартака» собрался судиться с Федуном

Бывший генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов собирается судиться с председателем совета директоров клуба Леонидом Федуном.

«Денег мне должен остался не «Спартак». Все мои договоренности у меня были с Леонидом Федуном», — заявил Газизов в эфире телеканала «Россия 24».

«Как посмели?» Футбольные фанаты оскорбились гей-драмой

По его словам, все эти договоренность остались только на бумаге, поэтому вопрос он намерен решать через суд.

Между тем, Леонид Федун заявление экс-гендиректора клуба СМИ пока не комментирует.

Шамиль Газизов работал в качества гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. Затем занял такую же должность в «Уфе», где уже работал ранее (с 2012 по 2020 год).

Ранее бывший игрок красно-белых и футбольный эксперт Евгений Ловчев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что «Спартак» не заслужил чемпионства в 2021 году даже несмотря на победу в московском дерби с ЦСКА.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФК "Спартак"
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры