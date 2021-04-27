Бывший гендиректор «Спартака» собрался судиться с Федуном
Бывший генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов собирается судиться с председателем совета директоров клуба Леонидом Федуном.
«Денег мне должен остался не «Спартак». Все мои договоренности у меня были с Леонидом Федуном», — заявил Газизов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, все эти договоренность остались только на бумаге, поэтому вопрос он намерен решать через суд.
Между тем, Леонид Федун заявление экс-гендиректора клуба СМИ пока не комментирует.
Шамиль Газизов работал в качества гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. Затем занял такую же должность в «Уфе», где уже работал ранее (с 2012 по 2020 год).
Ранее бывший игрок красно-белых и футбольный эксперт Евгений Ловчев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что «Спартак» не заслужил чемпионства в 2021 году даже несмотря на победу в московском дерби с ЦСКА.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru