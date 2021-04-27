Бывший гендиректор «Спартака» собрался судиться с Федуном

По его словам, все эти договоренность остались только на бумаге, поэтому вопрос он намерен решать через суд.

Между тем, Леонид Федун заявление экс-гендиректора клуба СМИ пока не комментирует.

Шамиль Газизов работал в качества гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. Затем занял такую же должность в «Уфе», где уже работал ранее (с 2012 по 2020 год).

Ранее бывший игрок красно-белых и футбольный эксперт Евгений Ловчев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что «Спартак» не заслужил чемпионства в 2021 году даже несмотря на победу в московском дерби с ЦСКА.







