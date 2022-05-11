«Динамо» стало первым финалистом Кубка России по футболу
11 мая 202201:03
Первым финалистом Кубка России по футболу стало «Динамо».
Команда на своем поле нанесла поражение «Алании», представляющей Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Игроки «Динамо» забили три безответных мяча.
В решающем матче турнира москвичи встретятся с победителем второго полуфинала «Спартак»—«Енисей».
Ранее футбольный клуб «Алания» вышел в полуфинал Кубка России по футболу. В матче 1/4 финала владикавказская команда обыграла питерский «Зенит».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru