«Динамо» стало первым финалистом Кубка России по футболу

Первым финалистом Кубка России по футболу стало «Динамо».

Украинский тренер Воронин ушёл из московского «Динамо»

Команда на своем поле нанесла поражение «Алании», представляющей Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Игроки «Динамо» забили три безответных мяча.

В решающем матче турнира москвичи встретятся с победителем второго полуфинала «Спартак»—«Енисей».

Ранее футбольный клуб «Алания» вышел в полуфинал Кубка России по футболу. В матче 1/4 финала владикавказская команда обыграла питерский «Зенит».

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ФОТО: pixabay.com
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