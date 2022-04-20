«Алания» выбила «Зенит» из Кубка России по футболу
Футбольный клуб «Алания» вышел в полуфинал Кубка России по футболу. В матче 1/4 финала владикавказская команда обыграла питерский «Зенит».
Основное время игры закончилось вничью - 2:2. А в серии послематчевых пенальти футболисты из Владикавказа оказались сильнее своих соперников из Санкт-Петербурга - 6:5.
Ранее в четвертьфинале Кубка России по футболу красноярский «Енисей» обыграл казанский «Рубин», а московское «Динамо» оказалось сильнее калининградской «Балтики».
Последний участник полуфинала определится в матче столичных ЦСКА и «Спартака».
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