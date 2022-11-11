Авербух отреагировал на решение ученика Тутберидзе покинуть Россию
Именитый российский фигурист и хореограф Илья Авербух прокомментировал решение подопечного заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе Мориса Квителашвили покинуть Россию. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Фигурист заявил, что Квителашвили — талантливый человек, многому научившийся у Тутберидзе. Авербух отметил, что, по всей видимости, у молодого фигуриста были причины принять такое решение. При этом хореограф добавил, что Квителашвили никогда не отличался стабильностью.
Сейчас 27-летний спортсмен, выступающий за Грузию, сотрудничает с итальянским тренером Лоренцо Магри.
Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла информацию о своем переезде в США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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