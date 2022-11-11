Авербух отреагировал на решение ученика Тутберидзе покинуть Россию

Фигурист заявил, что Квителашвили — талантливый человек, многому научившийся у Тутберидзе. Авербух отметил, что, по всей видимости, у молодого фигуриста были причины принять такое решение. При этом хореограф добавил, что Квителашвили никогда не отличался стабильностью.

Сейчас 27-летний спортсмен, выступающий за Грузию, сотрудничает с итальянским тренером Лоренцо Магри.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла информацию о своем переезде в США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

