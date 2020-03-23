Член МОК сообщил о решении перенести Олимпийские игры 2020
Международный олимпийский комитет принял решение перенести проведение летних Олимпийских игр 2020 года. Об этом заявил член МОК Дик Паунд, сообщает Интерфакс.
По словам Паунда, Игры «точно не начнутся 24 июля». Отметим, что официального объявления о переносе сроков спортивного события пока не было.
Напомним, Олимпиада должна была состоятся в японском Токио с 24 июля по 9 августа текущего года.
Ранее глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил, что в связи с пандемией кононавируса COVID-19 страна не сможет принять летнюю Олимпиаду 2020 года.
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