Член МОК сообщил о решении перенести Олимпийские игры 2020

По словам Паунда, Игры «точно не начнутся 24 июля». Отметим, что официального объявления о переносе сроков спортивного события пока не было.

Напомним, Олимпиада должна была состоятся в японском Токио с 24 июля по 9 августа текущего года.

Ранее глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил, что в связи с пандемией кононавируса COVID-19 страна не сможет принять летнюю Олимпиаду 2020 года.

