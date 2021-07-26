Число заразившихся COVID-19 на Олимпиаде в Токио превысило 150 человек

За прошедший день на Олимпийских играх в Токио зафиксировали 16 новых случаев заражение коронавирусом, сообщило РБК.

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Из них трое — спортсмены, а еще шесть человек являются гражданами Японии. Всего с начала Олимпиады было зафиксировано 153 случая COVID-19.

Сейчас коронавирусом болеют четыре спортсмена. Первым стал член сборной Нидерландов по гребле Финн Флорейн. Он отказался от участия в соревновании и находится в изоляции.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:КоронавирусОлимпийские ИгрыТокио
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