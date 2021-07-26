Число заразившихся COVID-19 на Олимпиаде в Токио превысило 150 человек

Из них трое — спортсмены, а еще шесть человек являются гражданами Японии. Всего с начала Олимпиады было зафиксировано 153 случая COVID-19.

Сейчас коронавирусом болеют четыре спортсмена. Первым стал член сборной Нидерландов по гребле Финн Флорейн. Он отказался от участия в соревновании и находится в изоляции.

