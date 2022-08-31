Футболист Черышев стал игроком «Венеции»

Бывший игрок сборной России по футболу Денис Черышев покинул испанскую Ла Лигу и перебрался в Италию, сообщает «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне он будет представлять цвета «Венеции», команды, находящейся на 11 месте во втором по значимости итальянском футбольном дивизионе. О приобретении российского полузащитника сообщает сайт клуба.

Как уточняется, Черышев подписал контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления на еще один год.

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31-летний футболист в минувшем сезоне выступал за «Валенсию», ранее он представлял мадридский «Реал», «Севилью» и «Вильярреал».

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме 1+1.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВенецияСборная России По ФутболуФутболФутболист
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