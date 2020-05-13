FIFA отказалась определять лучшего футболиста текущего сезона

Международная федерация футбола приняла решение отменить в этом году традиционную торжественную церемонии вручения наград, в том числе лучшему игроку. Лауреатов The Best FIFA Football Awards вообще не будут определять на этот раз из-за ситуации с пандемией коронавируса, сообщает испанское издание Marca.

Обычно в ходе этой церемонии вручаются призы лучшему футболисту сезона, вратарям мужских и женских команд, тренерам, футболистке, автору лучшего гола, фанатам, приз за честную игру, кроме того, называются мужская и женская команды сезона. В текущем году награждение должно было состояться в сентябре.

Между тем, как отмечает ОТР, журнал France Football пока не объявлял об отмене собственной, популярной в футбольном мире, церемонии определения лучших футбольных деятелей и игроков. Издание с 1956 года определяет лучшего футболиста, который получает в качестве награды «Золотой мяч».

