Лучшим футболистом 2021 года может стать Месси или Роналду

Победитель станет известен во время официальной церемонии 17 января следующего года. В списке лучших, в том числе Криштиану Роналду» («Манчестер Юнайтед»), Лионель Месси («Пари Сен Жермен»).

Голосование проходит в открытом режиме на сайте FIFA до полуночи 10 декабря.

Напомним, Криштиану Роналду снова станет папой.

У 36-летнего Криштиану уже есть четверо детей: первый мальчик появился на свет в 2010 году, близнецов Ева и Матео родила суррогатная мать в 2017 году, и Алана Мартина, которую в 2017-м родила Джорджина Родригес.

