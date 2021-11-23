Лучшим футболистом 2021 года может стать Месси или Роналду

Международная федерация футбола (FIFA) огласила список футболистов, претендующих на звание лучшего в 2021 году, сообщает телеканал «360».

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Победитель станет известен во время официальной церемонии 17 января следующего года. В списке лучших, в том числе Криштиану Роналду» («Манчестер Юнайтед»), Лионель Месси («Пари Сен Жермен»).

Голосование проходит в открытом режиме на сайте FIFA до полуночи 10 декабря.

Напомним, Криштиану Роналду снова станет папой.

У 36-летнего Криштиану уже есть четверо детей: первый мальчик появился на свет в 2010 году, близнецов Ева и Матео родила суррогатная мать в 2017 году, и Алана Мартина, которую в 2017-м родила Джорджина Родригес.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ФутболистыЛионель МессиКриштиану Роналду
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