Британскую ассоциацию тенниса оштрафовали на $2 млн за недопущение россиян к турнирам

До этого на такую же сумму британскую организацию оштрафовала Женская теннисная ассоциация (WTA) по той же причине.

«Финансовые последствия этих штрафов повлияют на способность страны развивать теннис и принимать турниры. Например, мы намеревались провести ряд «Челленджеров», чтобы создать возможности для игроков с более низким рейтингом, а теперь у нас это не получится – особенно с учетом возможности новых штрафов», — указано в заявлении британской ассоциации.

Решение об отстранении россиян и белорусов вызвало резонанс в теннисной общественности и недовольство ATP и WTA, которые в ответ лишили Уимблдон рейтинговых очков, сообщали РИА Новости.

Ранее руководитель федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил сообщения об отстранении россиян от Уимблдона-2023, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



