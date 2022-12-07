Британскую ассоциацию тенниса оштрафовали на $2 млн за недопущение россиян к турнирам
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала Британскую лаун-теннисную ассоциацию за недопущение российских и белорусских теннисистов на турниры, проводимые на территории королевства, сообщила пресс-служба британской организации.
Как отмечается штраф составил $1 млн.
До этого на такую же сумму британскую организацию оштрафовала Женская теннисная ассоциация (WTA) по той же причине.
«Финансовые последствия этих штрафов повлияют на способность страны развивать теннис и принимать турниры. Например, мы намеревались провести ряд «Челленджеров», чтобы создать возможности для игроков с более низким рейтингом, а теперь у нас это не получится – особенно с учетом возможности новых штрафов», — указано в заявлении британской ассоциации.
Решение об отстранении россиян и белорусов вызвало резонанс в теннисной общественности и недовольство ATP и WTA, которые в ответ лишили Уимблдон рейтинговых очков, сообщали РИА Новости.
Ранее руководитель федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил сообщения об отстранении россиян от Уимблдона-2023, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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