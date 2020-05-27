НХЛ возобновит сезон матчами плей-офф

Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит сезон матчами плей-офф с участием 24 команд. Об этом сообщает ТАСС.

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Соответствующее заявление сделала комиссар лиги Гэри Беттмэн в ходе пресс-конференции.

При этом регулярный чемпионат завершен досрочно. В связи с этим в плей-офф вышли 24 команды вместо традиционных 16. Отобраны 12 лучших команд из двух конференций.

Матчи планируется провести в двух городах США или Канады. Между тем, сроки рестарта сезона пока не называются.

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:НХЛ
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