НХЛ возобновит сезон матчами плей-офф
27 мая 202001:01
Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит сезон матчами плей-офф с участием 24 команд. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление сделала комиссар лиги Гэри Беттмэн в ходе пресс-конференции.
При этом регулярный чемпионат завершен досрочно. В связи с этим в плей-офф вышли 24 команды вместо традиционных 16. Отобраны 12 лучших команд из двух конференций.
Матчи планируется провести в двух городах США или Канады. Между тем, сроки рестарта сезона пока не называются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru