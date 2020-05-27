НХЛ возобновит сезон матчами плей-офф

Соответствующее заявление сделала комиссар лиги Гэри Беттмэн в ходе пресс-конференции.

При этом регулярный чемпионат завершен досрочно. В связи с этим в плей-офф вышли 24 команды вместо традиционных 16. Отобраны 12 лучших команд из двух конференций.

Матчи планируется провести в двух городах США или Канады. Между тем, сроки рестарта сезона пока не называются.

