Бенавидес станет следующим соперником Бивола

Следующим соперником абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола станет американец Дэвида Бенавидес. Такое решение принял Всемирный боксерский совет (WBC), сообщает сайт организации.

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У представителя США в активе 30 побед на профессиональном уровне и ни одного поражения.

Ранее украинский боксер Усик ушел с арены перед боем россиян Бивола и Бетербиева, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифуллин
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