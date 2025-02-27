Бенавидес станет следующим соперником Бивола
27 февраля 202513:39
Следующим соперником абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола станет американец Дэвида Бенавидес. Такое решение принял Всемирный боксерский совет (WBC), сообщает сайт организации.
У представителя США в активе 30 побед на профессиональном уровне и ни одного поражения.
Ранее украинский боксер Усик ушел с арены перед боем россиян Бивола и Бетербиева, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Правоохранители задержали за взятки замглавы Рязанской области
- На пляжах Анапы обнаружены новые выбросы мазута
- Мединский возглавил Союз писателей России
- Самокатчик избил пенсионера из-за замечания в Калуге
- Министр обороны Франции: Евросоюз может создать склад вооружений для Украины
- ВС РФ освободили поселок Никольский в Курской области
- Бенавидес станет следующим соперником Бивола
- Украинским артистам и журналистам запретят выезжать за рубеж
- Пассажирский поезд сбил фуру на перегоне в Подмосковье
- Песков: Никто не ожидает быстрого и легкого разрешения конфликта в Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru