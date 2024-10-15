Без картошки, но с палками: Губерниев рассказал, как держит себя в форме

«Посмотрите на меня, видите? На спорте, на ЗОЖе, на стиле, временами на сексе. Это тоже очень важно, особенно на шестом десятке. День здорового питания будет ознаменован тем, что по традиции я, может быть, не съем мою любимую картошку. Но, как говорил мой дедушка, все полезно, что в рот полезло. А еще французы говорят: ешь, пока естся, как в вольном переводе на русский. Поэтому тот самый случай, когда хочется поесть, возьми и поешь. Но, конечно, надо минимизировать сахар, безусловно. Больше фруктов, овощей, по мере всего, много двигаться. Я каждый день бегаю с палками, держу себя в форме», - без ложной скромности похвастался он.

В преддверии Олимпиады в Париже Губерниев назвал Россию не совсем спортивной страной из-за того, что россияне больше обсуждали околоспортивные скандалы, чем сам спорт.

