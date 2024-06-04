Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос 2024»
Первая ракетка мира Новак Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции — 2024. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Уточняется, что сербский теннисист отказался от дальнейшего участия в «Ролан Гаррос 2024» из-за травмы правого колена. По информации инсайдеров, МРТ показала повреждение мениска.
«Желаем Новаку скорейшего выздоровления», - говорится в сообщении.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев, занимающий пятое место в рейтинге ATP, проиграл представителю Австралии Алексу де Минору и завершил выступление на «Ролан Гаррос 2024», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru