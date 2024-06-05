Россиянка Мирра Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сенсационно обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко и вышла в полуфинал "Ролан Гаррос".
Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Теннисистки сражались почти два часа. Теперь Андреевой предстоит первый полуфинал турнира Большого шлема в карьере. Следующей соперницей станет итальянка Ясмин Паолини.
Ранее бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил «Радиоточке НСН», что у Андреевой практически нет шансов на победу. А президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не согласился с коллегой и заявил, что это Соболенко надо бояться Андрееву, а не наоборот.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru