Трофей Кубка России по футболу завоевал «Локомотив»

Финальный матч Кубка России по футболу между столичным «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов» закончился победой москвичей.

Игра закончилась со счетом 3:1. Как отмечает ТАСС, «Локомотив» стал обладателем Кубка в 9-ый раз. Матч состоялся на стадионе в Нижнем Новгороде.

В составе «Локомотива» отличились Франсуа Камано 15 минута), Федор Смолов (48 минута, с пенальти) и Мурило (84). Единственный гол от «Крыльев Советов» забил Владислав Сарвели (22 минута).

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ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:ФутболЛокомотив
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