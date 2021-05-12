Трофей Кубка России по футболу завоевал «Локомотив»
12 мая 202121:59
Финальный матч Кубка России по футболу между столичным «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов» закончился победой москвичей.
Игра закончилась со счетом 3:1. Как отмечает ТАСС, «Локомотив» стал обладателем Кубка в 9-ый раз. Матч состоялся на стадионе в Нижнем Новгороде.
В составе «Локомотива» отличились Франсуа Камано 15 минута), Федор Смолов (48 минута, с пенальти) и Мурило (84). Единственный гол от «Крыльев Советов» забил Владислав Сарвели (22 минута).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru