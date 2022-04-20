«Енисей» обыграл «Рубин» в четвертьфинале Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Енисей» из Красноярска вышел в полуфинал Кубка России по футболу.

Кубок России по футболу завоевал «Локомотив»

Четвертьфинальный матч против казанского «Рубина» красноярцы выиграли со счётом 3:1. В составе «Енисея» дублем отметился Андрей Окладников, ещё один мяч на счету Никиты Глушкова. У гостей отличился Герман Онугха.

Ранее «Енисей» выбил из турнира действующего обладателя Кубка московский «Локомотив», сообщает RT.

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