В НХЛ заявили об отсутствии планов проведения матчей с игроками КХЛ
У Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в настоящее время нет никаких планов по организации или участию в играх с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Об этом в интервью «Чемпионату» заявил вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли.
Он отметил, что не знает подробностей телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, и с НХЛ по вопросу таких матчей не связывались.
«Мы согласны, что спорт может играть важную роль в разрушении барьеров и сближении людей», - добавил Дэйли.
Ранее Трамп поддержал предложение Путина организовать хоккейные матчи между представителями КХЛ и НХЛ в России и в США, сообщает RT.
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