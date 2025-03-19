В НХЛ заявили об отсутствии планов проведения матчей с игроками КХЛ

У Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в настоящее время нет никаких планов по организации или участию в играх с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Об этом в интервью «Чемпионату» заявил вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли.

Минспорт ведет работу по организации матчей игроков НХЛ и КХЛ

Он отметил, что не знает подробностей телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, и с НХЛ по вопросу таких матчей не связывались.

«Мы согласны, что спорт может играть важную роль в разрушении барьеров и сближении людей», - добавил Дэйли.

Ранее Трамп поддержал предложение Путина организовать хоккейные матчи между представителями КХЛ и НХЛ в России и в США, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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