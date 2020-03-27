Власти Москвы отреставрируют часть Новоспасского монастыря

Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря является вторым по величине православным храмом в Москве после Успенского кафедрального собора. Храм был основан в 1491 году по приказу Ивана Третьего и освящен в 1497 году.

Ранее НСН сообщала, что порядка 951 кв метра дома-книжки на Новом Арбате выставлено на торги Департаментом Москвы по конкурентной политике. Бизнесу предлагаются подвальные помещения в восьми минутах ходьбы от станции метро «Смоленская» по адресу Новый Арбат, дом 21. Там уже располагается ряд офисов общественных и коммерческих организаций, кафе и рестораны.



