Власти Москвы отреставрируют часть Новоспасского монастыря
Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал о планах столичных властей отреставрировать Спасо-Преображенский собор в Новоспасском монастыре. На работы по восстановлению купола, стен, кирпичной кладки и фресок у входа в усыпальницу Романовых потребуется порядка 13 месяцев, уточнили в Департаменте. Кроме того, в реставрационные работы входит воссоздание фресок во внутренней части собора.
Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря является вторым по величине православным храмом в Москве после Успенского кафедрального собора. Храм был основан в 1491 году по приказу Ивана Третьего и освящен в 1497 году.
Ранее НСН сообщала, что порядка 951 кв метра дома-книжки на Новом Арбате выставлено на торги Департаментом Москвы по конкурентной политике. Бизнесу предлагаются подвальные помещения в восьми минутах ходьбы от станции метро «Смоленская» по адресу Новый Арбат, дом 21. Там уже располагается ряд офисов общественных и коммерческих организаций, кафе и рестораны.
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