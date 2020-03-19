Портал поставщиков показал рекордную закупку

С введением на Портале поставщиков электронного каталога на основе стандартных товарных единиц (СТЕ) позволил существенно расширить ассортимент, а также ввести удобный поиск продукции и систематизировать данные. Что в свою очередь привело к появлению рекордных для ресурса закупок, например в 319 позиций.

Такой электронный каталог был окончательно запущен в феврале 2019 года после пилотного периода. За этот период количество доступных товаров увеличилось на 440 тыс позиций, ежедневный прирост составляет порядка 1 тыс наименований. Срок заключения контракта, наоборот, сократился. Также появилась возможность проводить «короткие» котировочные сессии длительностью в 3, 6 и 24 часа. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, только с начала 2020 года было проведено 10 тыс таких «коротких» закупок.

Кроме того, электронный каталог СТЭ позволяет отслеживать динамику стоимости конкретных товаров для формирования актуальных ценовых предложений. В классификаторе в структурированном виде отражены все характеристики продукции, внедрена сортировка по регионам, подчеркнул министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.