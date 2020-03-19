Портал поставщиков показал рекордную закупку
С введением на Портале поставщиков электронного каталога на основе стандартных товарных единиц (СТЕ) позволил существенно расширить ассортимент, а также ввести удобный поиск продукции и систематизировать данные. Что в свою очередь привело к появлению рекордных для ресурса закупок, например в 319 позиций.
Такой электронный каталог был окончательно запущен в феврале 2019 года после пилотного периода. За этот период количество доступных товаров увеличилось на 440 тыс позиций, ежедневный прирост составляет порядка 1 тыс наименований. Срок заключения контракта, наоборот, сократился. Также появилась возможность проводить «короткие» котировочные сессии длительностью в 3, 6 и 24 часа. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, только с начала 2020 года было проведено 10 тыс таких «коротких» закупок.
Кроме того, электронный каталог СТЭ позволяет отслеживать динамику стоимости конкретных товаров для формирования актуальных ценовых предложений. В классификаторе в структурированном виде отражены все характеристики продукции, внедрена сортировка по регионам, подчеркнул министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.
«Электронный каталог – важная составляющая не только портала поставщиков, но и всей московской цифровой экосистемы для бизнеса. Сейчас идет работа над интеграцией каталога с платформой Московского инновационного кластера. Таким образом, ресурсы будут насыщать и дополнять друг друга, что даст еще больше возможностей для столичных предпринимателей», - рассказал Лысенко.
Задача масштабирования Портала поставщиков также способствовала привлечь больше участников из регионов - каталог пополнился товарами и ценовыми предложениями, ориентированными на региональных заказчиков, так поставщики смогли расширить рынки сбыта.
За 2019 год было подключено семь новых субъектов РФ. Таким образом, сегодня ресурсом пользуются представители 40 регионов.
«Самыми активными при этом наравне с Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом становятся Новгородская и Кемеровская области, Пермский край», - уточнил руководитель Департамента столицы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Напомним, Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Сейчас с порталом работают уже более 165 тысяч поставщиков. Рабочий кабинет поставщика на портале запущен в декабре прошлого года.
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