В Москве продадут антресоль в готическом замке текстильного магната

Помещение в доходном доме Синицына выставлено на продажу через открытый конкурс в электронной форме.

Антресоль общей площадью 97,4 квадратных метров расположена в бывшем доходном доме А.И.Синицына 1909 года постройки. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и находится в пяти минутах ходьбы от станции метро «Маяковская» по адресу: Благовещенский переулок, дом 3, строение 1.

Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Победитель должен учитывать, что ему предстоит иметь дело с объектом культурного наследия, а значит соблюдать все необходимые охранные обязательства, уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Доходный дом Синицына, стилизованный под готический замок, является настоящим памятником московской архитектуры начала XX века. Каменное пятиэтажное здание с проездной аркой украшают треугольный аттик, эркеры, пилястры и балконы. Архитектором проекта был Сергей Гончаров, внучатый племянник жены Пушкина. Доходный дом построен в 1909 году для владельца крупной текстильной фабрики в Щёлково, купца Синицына. Здание находится в удовлетворительном состоянии, и за ним закреплен статус объекта культурного наследия регионального значения. Это означает, что и выставленный на продажу лот имеет охранные обязательства, которых будет обязан придерживаться будущий владелец антресоли», - говорит Геннадий Дёгтев.

Он отметил, что помещение имеет свободное назначение и доступ ко всем необходимым инженерным коммуникациям.

Локация прекрасно подойдет под размещение представительского офиса, считает директор по развитию и консалтингу Key Capital Эвелина Ишметова.

«Безусловно, локация будет интересна, ведь это не просто Тверской район, а почти что Патриаршие пруды, довольно популярное и востребованное у инвесторов место. Привлекателен лот и за счет низкой ставки входа, благодаря чему многие смогут зайти на эти торги. В любом случае мы ожидаем повышения цен. Цена в этой локации для офисного объекта начинается от 300 тысяч рублей за квадратный метр. Скорее всего не будет паркинга, но это компенсируется близостью к метро», - поделилась Ишметова.

Начальная цена лота – 19,5 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются до 6 ноября. Торги пройдут 14 ноября.

Ознакомиться с лотовой документацией можно по ссылке.

Здание, площади которого выставлены на аукцион, имеет богатую историю. В начале XX века на первом этаже доходного дома размещались правление и офис акционерного общества Щёлковской мануфактуры, на пятом этаже находилась квартира Синицына. В доме также располагались квартиры для сдачи внаём. После революции дом оставался жилым. На первых двух этажах размещалась киностудия «Кино-Москва» режиссёра Александра Разумного. Затем режиссёр передал помещения киностудии под детский сад. В семидесятые годы прошлого века жителей выселили, провели капитальный ремонт и превратили дом в административное здание. Тогда же была утрачена часть декора фасада – решётки балконов, восстановленные в ходе недавней реставрации. В настоящее время в доме располагаются офисы.

Архитектор Сергей Гончаров происходил из дворянского рода Гончаровых. По заказу Синицына он также построил Троицкую церковь в Щёлкове. Кроме того, здания в готическом стиле на Садовой-Каретной и Пятницкой улицах и особняк на Большой Полянке тоже созданы Гончаровым. Дом в Благовещенском переулке сочетает в себе мотивы готики с элементами модерна.

