Победитель аукциона откроет школу танцев в Замоскворечье

Здание площадью около 570 квадратных метров под образовательное учреждение продано на городском аукционе.

Организатором торгов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Аукцион на право продажи объекта под образовательное учреждение, расположенного по адресу: улица Люсиновская, дом 31, строение 6 .Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Победитель аукциона предложил сумму в размере 48 миллионов рублей за здание образовательного назначения площадью 570 квадратных метров. Инвестор должен открыть в нём образовательное учреждение», - сказал Геннадий Дёгтев.

Победителем аукциона признана компания ООО «Торговый дом Дружба».

Скорее всего, в здании будет открыта школа танцев, рассказал победитель торгов.

«Объект находится в районе с высокоразвитой инфраструктурой. Здание подойдет, к примеру, под открытие школы танцев, поскольку оно гармонично встраивается в городское пространство района: рядом находятся современные жилые комплексы и детские площадки, дошкольные учреждения, а также объекты здравоохранения. Для начала потребуется провести масштабную экспертизу, а также все необходимые ремонтные и проектные работы в помещениях, возможно будет произведена перепланировка. Здание привлекло внимание также удачной локацией: ближайшая станция метро «Добрынинская» находится в 10 минутах пешей ходьбы», - конкретизировал победитель.

Все доступные городские предложения можно посмотреть на инвестиционном портале города Москвы.

