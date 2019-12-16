Московский квиз по конкуренции привлек 34 команды школьников

В столичном квизе по конкуренции для школьников приняло участие 340 учащихся, которые образовали 34 команды. Поединок транслировался в прямом эфире Московского образовательного телеканала. Мероприятие организовано в рамках Дней московской конкуренции Департаментом образования и науки города Москвы и Департаментом столицы по конкурентной политике.

«Дни московской конкуренции успешно стартовали в октябре этого года. За это время его поддержали представители предпринимательского сообщества, органов исполнительной власти, контролирующих органов – словом, все те, кому близка тема конкуренции. К проекту присоединились столичные школы, в которых до середины декабря проходит целая серия мероприятий. Завершившийся квиз наглядно показал, что тема конкуренции интересна современным школьникам: от экономических аспектов до фактов из истории», - рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Команды были образованы по районному признаку. Так победителями стали сразу три сборные, в которые вошли одиннадцать районов: Богородское, Вешняки, Гольяново, Косино-Ухтомский, Метрогородок, Нагорный, Новокосино, Сокольники, Центральное Чертаново, Чертаново Северное, Чертаново Южное.