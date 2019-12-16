Московский квиз по конкуренции привлек 34 команды школьников
В столичном квизе по конкуренции для школьников приняло участие 340 учащихся, которые образовали 34 команды. Поединок транслировался в прямом эфире Московского образовательного телеканала. Мероприятие организовано в рамках Дней московской конкуренции Департаментом образования и науки города Москвы и Департаментом столицы по конкурентной политике.
«Дни московской конкуренции успешно стартовали в октябре этого года. За это время его поддержали представители предпринимательского сообщества, органов исполнительной власти, контролирующих органов – словом, все те, кому близка тема конкуренции. К проекту присоединились столичные школы, в которых до середины декабря проходит целая серия мероприятий. Завершившийся квиз наглядно показал, что тема конкуренции интересна современным школьникам: от экономических аспектов до фактов из истории», - рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
Команды были образованы по районному признаку. Так победителями стали сразу три сборные, в которые вошли одиннадцать районов: Богородское, Вешняки, Гольяново, Косино-Ухтомский, Метрогородок, Нагорный, Новокосино, Сокольники, Центральное Чертаново, Чертаново Северное, Чертаново Южное.
Кроме этого эксперты в ходе квиза поделились своими собственными кейсами по конкуренции, рассказали о многообразии случаев, при которых человек в повседневной жизни сталкивается с соперничеством и как с ним справится. Среди спикеров были: основатель школы программирования для детей Coddy Оксана Селендеева, генеральный директор компании «ТОРОБ.ИНФО» Антон Сороко, руководитель ГК «Консул» Евгений Степанов, главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов, со-основатель HeadStart Camp Виктория Рыжова и профессиональный бизнес-тренер, директор Академии продаж АО «ОТС» Юлия Романова.
Награждение победителей состоится 17 декабря в Московском центре качества образования. Квиз стал частью серии мероприятий «Конкуренция. Качество. Развитие» в рамках проекта Дни московской конкуренции, который ставит своей целью привлечение внимания широкого круга людей к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во всех отраслях жизни города, учитывая современную цифровую трансформацию экономики.
Ранее НСН сообщала, что участие в проекте Дни московской конкуренции примут 43 кафе столичной гастрономической улицы strEAT. Мероприятие будет проходить по 18 декабря. Все посетители strEAT смогут проголосовать за любимого резидента, чтобы помочь ему выиграть.
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