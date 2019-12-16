Столичный портал поставщиков информирует пользователей с помощью искусственного интеллекта

Искусственный интеллект обеспечивает персонализированными рассылками более 167 тысяч поставщиков, которые используют столичный портал поставщиков.

Запущенный в декабре 2017 года сервис помогает им узнавать о потенциально интересных закупках. «Искусственный интеллект анализирует участие поставщика в закупках и планы закупок, опубликованные заказчиками. На основании этих данных для поставщиков формируются индивидуальные рассылки, которые рассказывают о потенциально интересных закупках – как объявленных, так и планируемых», - рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Персонализированные рассылки - это отличный способ поддержания коммуникации с пользователями, добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Сейчас одна из важнейших целей, которая стоит перед командой разработчиков Портала поставщиков, улучшение юзабилити интернет-ресурса. Ежемесячно он прирастает примерно на 4 тысяч пользователей. Использование искусственного интеллекта при формировании перечня интересных закупок для предпринимателей позволяет упростить процесс адаптации на Портале и увеличить число заключенных контрактов», - подчеркнул Дёгтев.

По данным департамента информационных технологий Москвы, средняя конверсия для таких рассылок за два года выросла почти в два раза и составила более 7,3%, то есть из 167 тысяч поставщиков, открывших письмо, по ссылке на конкретную закупку перешли более 12 тысяч человек.

«В целом показатели хорошие. Например, по данным октябрьского исследования платформы MailChimp, средняя конверсия для подобных рассылок составляет 2-3%», - пояснили в департаменте.

АИС «Портал поставщиков» создан правительством Москвы в 2013 году для автоматизации закупок малого объёма. Интернет-ресурс помогает повысить конкуренцию на аукционах, даёт возможность заказчикам объективно оценить рынок предложений и проанализировать выполнение обязательств поставщиками.

