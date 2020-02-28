Портал поставщиков получил 400 предложений по его улучшению

В соревновании хакатона Tender Hack приняли участие порядка 400 человек, которые предлагали новые решения для Портала поставщиков. Идеи касались усовершенствования дизайна ресурса, его функциональных блоков, мер по увеличению количества закупок малого объема. Также была свободная номинация, которая не имела рамок по направлению совершенствования Портала поставщиков.

Самые интересные работы IT-разработчиков, дизайнеров и аналитиков будут интегрированы уже в 2020 году, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов. Хакатон Tender Hack в этот раз прошел сразу в четырех регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.

«Это уникальное мероприятие, благодаря которому появляется возможность протестировать новые гипотезы, разработать бизнес-наполнение проекта. Среди участников были нынешние студенты и уже опытные специалисты контрактной сферы. Такое уникальное сочетание опыта, свежего взгляда и смелых идей позволяет получить действительно работающую идею», - уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.