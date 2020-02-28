Портал поставщиков получил 400 предложений по его улучшению
В соревновании хакатона Tender Hack приняли участие порядка 400 человек, которые предлагали новые решения для Портала поставщиков. Идеи касались усовершенствования дизайна ресурса, его функциональных блоков, мер по увеличению количества закупок малого объема. Также была свободная номинация, которая не имела рамок по направлению совершенствования Портала поставщиков.
Самые интересные работы IT-разработчиков, дизайнеров и аналитиков будут интегрированы уже в 2020 году, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов. Хакатон Tender Hack в этот раз прошел сразу в четырех регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.
«Это уникальное мероприятие, благодаря которому появляется возможность протестировать новые гипотезы, разработать бизнес-наполнение проекта. Среди участников были нынешние студенты и уже опытные специалисты контрактной сферы. Такое уникальное сочетание опыта, свежего взгляда и смелых идей позволяет получить действительно работающую идею», - уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Общий призовой фонд составил 1,6 млн рублей. Среди идей участников хакатона были предложения по внедрению семиотического поиска по изображениям, использование чат-бота при регистрации, создание прототипа трекера на примере бизнес-процесса «Котировочная сессия» с использованием потенциального дополнительного сервиса по автоматизации логистики и другие.
Так победителем столичного хакатона стали команды Challengers, Bee2Bee и ДипДип. В Санкт-Петербурге лучшими признаны идеи «Simple Decision», «>ping_win» и «PskovHack». В Казани особенно отличились: «Черный лебедь», команда «Tale Storm» и «Insight Tech». А в Нижнем Новгороде - «DROP TABLE users», «MixAR» и «Спутник».
Ранее НСН сообщала, что сумма контрактов, заключенных в январе 2020 года на Портале поставщиков, увеличилась в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
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