Количество заключенных через Портал поставщиков контрактов увеличилось вдвое
Сумма контрактов, заключенных в январе 2020 года на Портале поставщиков, увеличилась в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Больше всего январских контрактов было заключено в сферах услуг образования, технического содержания и текущего ремонта объектов недвижимости. На долю каждой из них пришлось свыше 11% от общего количества заключенных на Портале контрактов», - отметил Щербаков.
Подавляющее большинство пользователей Портала поставщиков – 90% - приходится на представителей малого и среднего бизнеса.
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