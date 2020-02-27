Количество заключенных через Портал поставщиков контрактов увеличилось вдвое

Сумма контрактов, заключенных в январе 2020 года на Портале поставщиков, увеличилась в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Больше всего январских контрактов было заключено в сферах услуг образования, технического содержания и текущего ремонта объектов недвижимости. На долю каждой из них пришлось свыше 11% от общего количества заключенных на Портале контрактов», - отметил Щербаков.

Подавляющее большинство пользователей Портала поставщиков – 90% - приходится на представителей малого и среднего бизнеса.

