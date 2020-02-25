На московских аукционах недвижимости приобретено полсотни объектов

В ходе торгов, которые организует Департамент столицы по конкурентной политике, на минувшей неделе было реализовано 49 объектов недвижимости. Среди лотов участники аукционов нашли как нежилые помещения, так и земельные участки, например, под строительство спорткомплексов и торговых центров.

«Количество реализованных на минувшей неделе объектов через аукционы достигло почти 50. В среднем за один день победители торгов арендовали и покупали в среднем по пять лотов», - отметил руководитель Департамента Иван Щербаков.