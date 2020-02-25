На московских аукционах недвижимости приобретено полсотни объектов
В ходе торгов, которые организует Департамент столицы по конкурентной политике, на минувшей неделе было реализовано 49 объектов недвижимости. Среди лотов участники аукционов нашли как нежилые помещения, так и земельные участки, например, под строительство спорткомплексов и торговых центров.
«Количество реализованных на минувшей неделе объектов через аукционы достигло почти 50. В среднем за один день победители торгов арендовали и покупали в среднем по пять лотов», - отметил руководитель Департамента Иван Щербаков.
Всего в торгах приняло участие порядка 416 претендентов, максимальная конкуренция наблюдалась при покупке объектов недвижимости – 352 претендента на 30 лотов. В торгах за право аренды 19 объектов «боролись» 64 участника.
Ознакомиться с доступными сейчас объектами московской недвижимости можно на инвестиционном портале столицы.
Ранее НСН сообщала, что показатель средней конкуренции на торгах по продаже объектов столичной недвижимости за три года вырос более чем в 2,5 раза. В 2016 году на один лот претендовали в среднем 5 участников, в 2019 году – уже 13.
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