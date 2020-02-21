Зафиксирован резкий рост спроса за землю в Новой Москве

Число претендентов на аренду у города земельных участков на территории Новой Москвы в январе-феврале 2020 года увеличилось почти в пять раз по сравнению с аналогичными показателя прошлого года. Об этом свидетельствуют данные столичного Департамента по конкурентной политике, который организует торги.

По словам заммэра Москвы по экономической политике Владимира Ефимова, в начале 2019 года на земельные участки под ИЖС в Троицком и Новомосковском округах претендовали по семь участников, сейчас – уже по 32.

Повышенный интерес к строительству на присоединённых территориях обусловлен активным развитием транспортной и социальной инфраструктуры, а также конкурентные арендные ставки. В новой Москве аренда участка начинается от 86 тысяч рублей, в то время как в старой Москве стартовый размер аренды в четыре раза выше, объяснил Ефимов.

Власти заключают с победителем торгов договор аренды на полтора года. После строительства дома и оформления права собственности на постройку арендатор сможет оформить в собственность и сам участок.

