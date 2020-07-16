Рекордное число участников боролись за земельный участок на западе Москвы

В аукционе на аренду земельного участка под индивидуальное жилищное строительство на западе столицы в поселке Мещерский, на улице Московской, владение 22 участвовало рекордное количество представителей бизнеса.

140 потенциальных арендаторов боролись за объект под строительство 394 кв метров частного жилого дома высотой до 15 метров. Также на арендованной площади можно возвести гараж, подсобные помещения и огороды для выращивания сельхозпродукции.

В ходе торгов цена лота возросла с 375,4 тыс до 14,2 млн рублей. Победитель аукциона арендовал земельный участок на полтора года с возможностью выкупить его у города в дальнейшем.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова аренда земли под ИЖС пользуется большим спросом. В 2020 году уже арендовано 37 таких земельных участков с конкуренцией в среднем пять участников – это в три раза выше показателей 2019 года.

«С начала года на землю под ИЖС претендовало 189 участников, против 13 за тот же период прошлого года», - уточнил Щербаков.