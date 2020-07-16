Рекордное число участников боролись за земельный участок на западе Москвы
В аукционе на аренду земельного участка под индивидуальное жилищное строительство на западе столицы в поселке Мещерский, на улице Московской, владение 22 участвовало рекордное количество представителей бизнеса.
140 потенциальных арендаторов боролись за объект под строительство 394 кв метров частного жилого дома высотой до 15 метров. Также на арендованной площади можно возвести гараж, подсобные помещения и огороды для выращивания сельхозпродукции.
В ходе торгов цена лота возросла с 375,4 тыс до 14,2 млн рублей. Победитель аукциона арендовал земельный участок на полтора года с возможностью выкупить его у города в дальнейшем.
По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова аренда земли под ИЖС пользуется большим спросом. В 2020 году уже арендовано 37 таких земельных участков с конкуренцией в среднем пять участников – это в три раза выше показателей 2019 года.
«С начала года на землю под ИЖС претендовало 189 участников, против 13 за тот же период прошлого года», - уточнил Щербаков.
Самое большое число земель под строительство ИЖС в этом году реализовано на территории Троицкого административного округа – 28 участков; на востоке Москвы сдано 4 участка, на севере – 2, на юго-востоке, западе и Зеленоградском округе – по одному участку.
Представитель Департамента уверен, что рост интереса к земельным торгам под ИЖС объясняется льготной возможностью выкупа участка – после завершения строительства и оформления дома, арендатор по сниженной цене от кадастровой стоимости приобретает землю.
На Инвестиционном портале города Москвы представлены и другие лоты под строительство ИЖС в разделе «Земля под строительство».
Ранее НСН сообщала, что нежилое помещение в центре Москвы площадью 78,7 кв. м. сдадут в аренду победителю аукциона.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
753 тыс.+6 428 / сут.
Умерли
11 937+167 / сут.
Выздоровели
532 тыс.+8 443 / сут.
- В НСН начался брифинг Вильфанда о погоде на вторую половину лета
- Названы самые востребованные в РФ профессии в период COVID-19
- Суд решит вопрос об аресте еще четырех акушеров за торговлю детьми
- На сайт с результатами ЕГЭ совершена DDoS-атака
- Аналитики оценили сроки выхода России из кризиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru