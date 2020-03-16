Власти предложили арендовать 20 помещений в центре Москвы

Два десятка нежилых помещений в Центральном административном округе Москвы выставлены на открытые аукционы за право аренды. Об этом в понедельник сообщает столичный департамент по конкурентной политике.

Крупнейший из выставленных на аукцион лотов – помещения на 1255 кв. метров в бывшем здании Басманной полицейской части на Новой Басманной, 29. Стартовая цена – 44 миллиона рублей.

Самое маленькое нежилое помещение, доступное для аренды, располагается в доме на Никитском бульваре. Оно занимает всего 23 кв. метра.

В конце февраля торги по аренде помещений были менее популярны, чем аукционы по продаже городской недвижимости, говорили в мэрии.

