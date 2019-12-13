Участие в проекте «Дни московской конкуренции» примут 43 кафе столичной гастрономической улицы strEAT. Мероприятие будет проходить с 12 по 18 декабря. Организатором события стал Департамент города Москвы по конкурентной политике. Все посетители strEAT смогут проголосовать за любимого резидента, чтобы помочь ему выиграть. Для этого на протяжении недели на сайте проекта будет вестись онлайн-голосование. Резидент-победитель будет определен по наибольшему числу голосов. Награждение состоится уже 18 декабря.

Как рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, интерес к Дням московской конкуренции проявляют всё большее количество партнеров как государственного, так и негосударственного сектора столичной экономики.

«Нишa гaстромaркетов и гaстропрострaнств – однa из сaмых высококонкурентных, особенно если речь идет о Москве. Перед компaниями, рaботaющими в этой сфере, стоят вaжные зaдaчи – подогревaть интерес посетителей, рaзрaбaтывaть окупaемые концепции, нaходить проверенных постaвщиков. Поддержкa идей и идеологии Дней московской конкуренции со стороны предстaвителей бизнесa позволит привлечь внимaние к городскому проекту еще большего количествa жителей столицы и дaть сигнaл бизнесу, что здоровaя конкуренция определяет успех делa», - рассказал Дёгтев.

Фуд-корт Гастрономическая улица strEAT расположена в Даниловском районе по адресу: улица Ленинская Слобода, 26 (метро Автозаводская).

Участниками фудкорта стали проекты с индийской, греческой, итальянской, грузинской, армянской, китайской и вьетнамской кухней, а также винотека, гриль с открытым огнем, проекты с морепродуктами и бургерами и концепция со здоровым питанием.

