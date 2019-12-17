Объём закупок на «Единой электронной торговой площадке» превысил 20 трлн рублей

Объем закупок, проведенных на Единой электронной торговой площадке за 10 лет, преодолел отметку в 20 триллионов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«В этом году Единая электронная торговая площадка празднует свой десятилетний юбилей. За время своего существования ей удалось завоевать доверие крупнейших государственных и корпоративных заказчиков России, и сегодня АО «ЕЭТП» является крупнейшим федеральным оператором электронных торгов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. С 2009 года на ней проведено уже свыше 3,8 миллионов закупочных процедур, а суммарный объем контрактов превысил 20 триллионов рублей. Средний процент снижения при этом - более 14 процентов», - сказал вице-мэр.

Хороших показателей Единой электронной торговой площадке удалось добиться и за этот год. С начала 2019 года заказчики, работающие по 44-ФЗ объявили на АО «ЕЭТП» 485 тысяч закупочных процедур, что в денежном выражении превышает 2,6 трлн рублей. Экономия средств, которой удалось достичь государственным заказчикам благодаря проведению своих закупок на «Единой электронной торговой площадке», составляет с начала года более 100 млрд рублей.

Такие высокие результаты – показатель слаженной совместной работы всех участников закупочного процесса и команды разработчиков площадки, подчеркнул генеральный директор АО «ЕЭТП» Антон Емельянов.

«Продолжающаяся автоматизация и электронизация сферы закупок, полный перевод государственных и имущественных торгов, а также закупок у малого бизнеса в электронную форму, безусловно, сыграли немаловажную роль в увеличении количества проведенных на площадке процедур. Данный показатель проведенных на площадке торгов – это еще одно доказательство зрелости системы электронных закупок России и результат длительной и слаженной работы специалистов компании, которые в постоянном режиме разрабатывают новые услуги и сервисы для пользователей площадки», – прокомментировал он.

Цифровая трансформация сферы закупок создает единое экономическое пространство - прозрачное и открытое для новых участников, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Первый пакет поправок в 44-ФЗ уже принес качественные изменения в контрактную систему. В январе этого года завершился перевод конкурентных процедур в электронный вид. Если говорить о примере Москвы, то мы уже видим основной эффект от этих нововведений – доля закупок у единственного поставщика снизилась в три раза», - добавил Дёгтев.

АО «Единая электронная торговая площадка» - крупнейший федеральный оператор электронных торгов для государственных заказчиков, госкомпаний и коммерческих предприятий. В 2019 году компания отмечает 10-летний юбилей. За все время функционирования площадки, АО «ЕЭТП» удалось завоевать доверие крупнейших государственных заказчиков и госкомпаний России, среди которых «Росатом», «Интер РАО», «Россети», «Ростех», «Ростелеком», «РусГидро», «Росгеология» и др.

Летом 2019 года «Единая электронная торговая площадка» стала первым федеральным оператором электронных торгов, разработавшим и успешно внедрившим новую технологию облачной электронной подписи. Новинку уже используют более 7 тыс. участников закупок, около 70 процентов – юридические лица, 23 процента – индивидуальные предприниматели. Более 60 процентов пользователей новой услуги – предприниматели из Москвы. В декабре технология облачной электронной подписи стала победителем международной премии «Время инноваций» в номинации «Техническая инновация года».

