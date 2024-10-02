Журналистка Баязитова обратилась с ходатайством о помиловании к Путину

Женщина отбывает тюремное наказание за вымогательство. Она неделю провела в следственном изоляторе во Владимире, позднее она была этапирована в ИК-1 во Владимирской области.

Баязитова пожаловалась, что в исправительной колонии на нее нет форменной одежды. На этом фоне журналистка не исключила, что ей могут отказать в условно-досрочном освобождении.

Ранее Мосгорсуд оставил без изменений приговор журналистке Александре Баязитовой, которая получила пять лет лишения свободы за вымогательство у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

