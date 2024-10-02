Журналистка Баязитова обратилась с ходатайством о помиловании к Путину
Журналистка Александра Баязитова попросила главу государства Владимира Путина о помиловании, сообщает в Telegram Baza.
Женщина отбывает тюремное наказание за вымогательство. Она неделю провела в следственном изоляторе во Владимире, позднее она была этапирована в ИК-1 во Владимирской области.
Баязитова пожаловалась, что в исправительной колонии на нее нет форменной одежды. На этом фоне журналистка не исключила, что ей могут отказать в условно-досрочном освобождении.
Ранее Мосгорсуд оставил без изменений приговор журналистке Александре Баязитовой, которая получила пять лет лишения свободы за вымогательство у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Журналистка Баязитова обратилась с ходатайством о помиловании к Путину
- СМИ: Израиль предупреждал Иран о возможно ударе по ядерным объектам
- США: Эсминцы отвечали за перехват ракет Ирана по Израилю
- В Подмосковье найден мертвым бывший министр ЛНР Завизенов
- Иран заявил о поражении трех военных баз Израиля
- США: Атака Ирана стала значительной эскалацией в регионе
- В Петербурге прошли обыски в рамках дела о незаконной миграции
- США планируют усилить санкции против Ирана в ответ на ракетные атаки Израиля
- В Госдуму направили пять законопроектов по противодействию нелегальной миграции
- Более 100 человек собираются подать иски против Diddy за сексуальное насилие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru