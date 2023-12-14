Осужденная журналистка Баязитова обжаловала приговор
Осужденная за вымогательство журналистка Александра Баязитова обжаловала приговор, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
«В суд поступила апелляционная жалоба Баязитовой», - заявили в суде.
Баязитову приговорили к пяти годам колонии общего режима за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Гособвинитель просил для журналистки 14 лет заключения, адвокаты настаивали на оправдательном приговоре.
По данным следствия, Баязитова вымогала деньги за непубликацию негативной информации.
В ходе прямой линии и пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин заявил об отсутствии «охоты на ведьм» в отношении журналистов. При этом он счел излишне большими сроки осужденным за экономические преступления, сообщает «Радиоточка НСН».
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