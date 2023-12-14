Осужденная журналистка Баязитова обжаловала приговор

«В суд поступила апелляционная жалоба Баязитовой», - заявили в суде.

Баязитову приговорили к пяти годам колонии общего режима за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Гособвинитель просил для журналистки 14 лет заключения, адвокаты настаивали на оправдательном приговоре.

По данным следствия, Баязитова вымогала деньги за непубликацию негативной информации.

В ходе прямой линии и пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин заявил об отсутствии «охоты на ведьм» в отношении журналистов. При этом он счел излишне большими сроки осужденным за экономические преступления, сообщает «Радиоточка НСН».

