Мосгорсуд оставил в силе приговор журналистке Баязитовой

Мосгорсуд оставил без изменений приговор журналистке Александре Баязитовой, которая получила пять лет лишения свободы за вымогательство у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова. Об этом сообщает РИА Новости.

Администратору «Кремлевского мамковеда» сменили реальный срок на условный

Аналогичное решение было принято в отношении медиатехнолога Ольги Архаровой, которой по данному делу назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.

«Суд рассмотрел апелляцию защиты... и постановил оставить приговор без изменения», - говорится в решении Мосгорсуда.

Ранее представитель Ушакова Олег Востряков заявил, что его клиент обратился в суд с просьбой заменить назначенный женщинам реальный срок на условный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЖурналистыМосгорсудПриговорСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры