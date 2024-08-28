Мосгорсуд оставил в силе приговор журналистке Баязитовой

Аналогичное решение было принято в отношении медиатехнолога Ольги Архаровой, которой по данному делу назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.

«Суд рассмотрел апелляцию защиты... и постановил оставить приговор без изменения», - говорится в решении Мосгорсуда.

Ранее представитель Ушакова Олег Востряков заявил, что его клиент обратился в суд с просьбой заменить назначенный женщинам реальный срок на условный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

