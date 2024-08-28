Мосгорсуд оставил в силе приговор журналистке Баязитовой
Мосгорсуд оставил без изменений приговор журналистке Александре Баязитовой, которая получила пять лет лишения свободы за вымогательство у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова. Об этом сообщает РИА Новости.
Аналогичное решение было принято в отношении медиатехнолога Ольги Архаровой, которой по данному делу назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.
«Суд рассмотрел апелляцию защиты... и постановил оставить приговор без изменения», - говорится в решении Мосгорсуда.
Ранее представитель Ушакова Олег Востряков заявил, что его клиент обратился в суд с просьбой заменить назначенный женщинам реальный срок на условный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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