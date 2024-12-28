Жители Казахстана сдали 800 литров крови для пострадавших в катастрофе под Актау
Жители Казахстана сдали свыше 800 литров крови для пострадавших в авиакатастрофе с самолетом Azerbaijan Airlines под Актау, сообщила министр здравоохранения республики Акмарал Альназарова в соцсетях.
Она отметила, что по всей стране более 1,5 тысячи человек сдали 800 литров крови за два дня. По словам министра, в самом Актау 490 человек пришли в донорские пункты, в Астане – свыше 600 человек сдали кровь, в Шымкенте – 125, Актобе – 109, Жетысу – 49, Караганде – 40, Восточно-Казахстанской области – 34. В других регионах также есть неравнодушные люди, указала она.
По данным казахстанского минздрава, на сегодняшний день на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице в Актау остаются шесть пациентов. Врачи решают вопросы по транспортировке трех пострадавших граждан Киргизии, из которых один находится в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. По вопросу эвакуации двух азербайджанских пациентов планируется провести консилиум.
Ранее в авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» сообщили, что причиной крушения самолета Embraer 190 близ Актау стали внешние физические и технические помехи. В сообщении отмечается, что об этом говорят предварительные результаты расследования крушения, передает «Радиоточка НСН».
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