Жители Казахстана сдали 800 литров крови для пострадавших в катастрофе под Актау

По данным казахстанского минздрава, на сегодняшний день на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице в Актау остаются шесть пациентов. Врачи решают вопросы по транспортировке трех пострадавших граждан Киргизии, из которых один находится в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. По вопросу эвакуации двух азербайджанских пациентов планируется провести консилиум.

Ранее в авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» сообщили, что причиной крушения самолета Embraer 190 близ Актау стали внешние физические и технические помехи. В сообщении отмечается, что об этом говорят предварительные результаты расследования крушения, передает «Радиоточка НСН».

