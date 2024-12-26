СМИ: Еще один черный ящик обнаружили на месте авиакатастрофы в Казахстане
На месте крушения лайнера Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, который упал 25 декабря в Казахстане, найден еще один черный ящик. Об этом в своем Telegram-канале сообщило агентство «Казинформ».
По словам транспортного прокурора Мангистауской области Абылайбека Ордабаева, самописцы передадут управлению по расследованию авиапроисшествий. Оба самописца направят управлению по расследованию авиапроисшествий.
Кроме того, отметил Ордабаев, была выполнена выемка записи переговоров между экипажем и диспетчерами по радиостанции, также были допрошены работники наземной службы и пострадавшие.
Напомним, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек. Удалось опознать десятерых жертв, среди них трое россиян.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев решил прервать визит в Россию после катастрофы самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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