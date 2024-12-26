СМИ: Еще один черный ящик обнаружили на месте авиакатастрофы в Казахстане

На месте крушения лайнера Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, который упал 25 декабря в Казахстане, найден еще один черный ящик. Об этом в своем Telegram-канале сообщило агентство «Казинформ».

По словам транспортного прокурора Мангистауской области Абылайбека Ордабаева, самописцы передадут управлению по расследованию авиапроисшествий. Оба самописца направят управлению по расследованию авиапроисшествий.

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Кроме того, отметил Ордабаев, была выполнена выемка записи переговоров между экипажем и диспетчерами по радиостанции, также были допрошены работники наземной службы и пострадавшие.

Напомним, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек. Удалось опознать десятерых жертв, среди них трое россиян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев решил прервать визит в Россию после катастрофы самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС Казахстана
ТЕГИ:СамолетыПроисшествияАвиакатастрофаКазахстан

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