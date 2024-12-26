СМИ: Еще один черный ящик обнаружили на месте авиакатастрофы в Казахстане

На месте крушения лайнера Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, который упал 25 декабря в Казахстане, найден еще один черный ящик. Об этом в своем Telegram-канале сообщило агентство «Казинформ».

По словам транспортного прокурора Мангистауской области Абылайбека Ордабаева, самописцы передадут управлению по расследованию авиапроисшествий. Оба самописца направят управлению по расследованию авиапроисшествий.