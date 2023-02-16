Жители Благовещенска облились холодной водой в память о погибшем участнике спецоперации

В акции участвовали и знаменитые люди Благовещенска, в том числе министр спорта региона Дмитрий Кутека и председатель амурского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Валерий Вощевоз.

По словам депутата областного парламента Надежды Багровой, смысл акций в том, чтобы показать силу и непобедимость русского народа.

Ранее в рамках акции «Поделись теплом» жители столицы связали более 8,5 тысяч теплых вещей для мобилизованных. Об этом сообщило агентство НСН.

