Более 10 тыс горожан присоединились к акции «Поделись теплом» проекта «Московского долголетия»

В рамках акции «Поделись теплом» жители столицы связали более 8,5 тысяч теплых вещей для мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Всего участниками акции стали более 10 тыс. людей в возрасте от 7 до 80 лет.

«К Новому году нашим ребятам, которые защищают Родину, привезут более 8,5 тыс. теплых вещей - варежек, носков, шарфов, перчаток, шапок. Город делает все возможное, чтобы обеспечить ребят на передовой всем необходимым. Но тепло и заботу обычных людей ничто не заменит. Вместе с посылками наши бойцы получат частичку тепла, поддержки и любви», - заявил заместитель руководителя департамента Владимир Филиппов.

Больше всего москвичи связали носков (около 5 тыс. штук), на втором месте идут варежки и перчатки (более тысячи штук). Кроме того, мобилизованным отправят более 5 тыс. писем и открыток со словами поддержки, пожеланиями победы и скорейшего возвращения.

Благотворительная акция «Поделись теплом» проекта «Московское долголетие» проходила в столице с 1 по 16 декабря.

