Вирусолог выступил против остановки вакцинации

Вирусолог в эфире НСН усомнился в оправданности решения Минздрава приостановить вакцинации.



Минздрав приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за эпидемии коронавируса. Как заявил замглавы ведомства Олег Гриднев, такое решение было принято в связи с тем, что эпидемия COVID-19 и так дает большую нагрузку на иммунитет.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН усомнился в необходимости приостановки вакцинации.

Гонка вакцин: Когда и кого будут прививать от COVID-19

«Прививать против гриппа сейчас нецелесообразно, потому что сейчас не сезон гриппа. И сезон будет еще не скоро. Что касается прерывания прививок против других инфекций, я ничего про это не знаю. Мне это не кажется правильным. Есть обязательный список, по которому людей прививают в определенном возрасте. Нарушать этот список я не вижу необходимости из-за этой эпидемии. Минздраву виднее, конечно. Прямо вспышкой новых эпидемий это не грозит», - сказал ученый.

Что касается вакцинации детей, то, как отмечает РИА «Новости», решение о приостановке будут принимать региональные власти.


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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:КоронавирусМинздравВакцинация
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