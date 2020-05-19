Вирусолог выступил против остановки вакцинации
Вирусолог в эфире НСН усомнился в оправданности решения Минздрава приостановить вакцинации.
Минздрав приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за эпидемии коронавируса. Как заявил замглавы ведомства Олег Гриднев, такое решение было принято в связи с тем, что эпидемия COVID-19 и так дает большую нагрузку на иммунитет.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН усомнился в необходимости приостановки вакцинации.
«Прививать против гриппа сейчас нецелесообразно, потому что сейчас не сезон гриппа. И сезон будет еще не скоро. Что касается прерывания прививок против других инфекций, я ничего про это не знаю. Мне это не кажется правильным. Есть обязательный список, по которому людей прививают в определенном возрасте. Нарушать этот список я не вижу необходимости из-за этой эпидемии. Минздраву виднее, конечно. Прямо вспышкой новых эпидемий это не грозит», - сказал ученый.
Что касается вакцинации детей, то, как отмечает РИА «Новости», решение о приостановке будут принимать региональные власти.
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