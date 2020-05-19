Вирусолог выступил против остановки вакцинации

«Прививать против гриппа сейчас нецелесообразно, потому что сейчас не сезон гриппа. И сезон будет еще не скоро. Что касается прерывания прививок против других инфекций, я ничего про это не знаю. Мне это не кажется правильным. Есть обязательный список, по которому людей прививают в определенном возрасте. Нарушать этот список я не вижу необходимости из-за этой эпидемии. Минздраву виднее, конечно. Прямо вспышкой новых эпидемий это не грозит», - сказал ученый.

Что касается вакцинации детей, то, как отмечает РИА «Новости», решение о приостановке будут принимать региональные власти.



