Российский ученый попал в реанимацию, выпив «Крота»

Ранее НСН сообщала, что в середине лета от «Крота» уже пострадал музыкальный продюсер Бари Алибасов. Который также по случайности выпил ядовитую жидкость. Напротяжении нескольких недель известный российский продюсер провел в больнице с серьезными ожогами пищевода и желудка, после чего подал иск к производителям и ретейлеру «Ашан». Пресненский суд Москвы отклонил заявление Алибасова.