Российский ученый попал в реанимацию, выпив «Крота»
Известного российского ученого-математика Олега Ивашева-Мусатова госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. 92-летний ученый перепутал бутылки и вместо воды выпил средство для прочистки труб «Крот». Как отмечает Рен ТВ, инцидент произошел в ванной-комнате Ивашева-Мусатова.
Ранее НСН сообщала, что в середине лета от «Крота» уже пострадал музыкальный продюсер Бари Алибасов. Который также по случайности выпил ядовитую жидкость. Напротяжении нескольких недель известный российский продюсер провел в больнице с серьезными ожогами пищевода и желудка, после чего подал иск к производителям и ретейлеру «Ашан». Пресненский суд Москвы отклонил заявление Алибасова.
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