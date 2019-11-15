Российский ученый попал в реанимацию, выпив «Крота»

15 ноября 201918:48

Известного российского ученого-математика Олега Ивашева-Мусатова госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. 92-летний ученый перепутал бутылки и вместо воды выпил средство для прочистки труб «Крот». Как отмечает Рен ТВ, инцидент произошел в ванной-комнате Ивашева-Мусатова.

Алибасов: Подозреваем, что производители «Крота» подкупили всех

Ранее НСН сообщала, что в середине лета от «Крота» уже пострадал музыкальный продюсер Бари Алибасов. Который также по случайности выпил ядовитую жидкость. Напротяжении нескольких недель известный российский продюсер провел в больнице с серьезными ожогами пищевода и желудка, после чего подал иск к производителям и ретейлеру «Ашан». Пресненский суд Москвы отклонил заявление Алибасова.

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