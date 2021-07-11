Жена Мамонова сообщила об ухудшении состояния артиста
Петр Мамонов, по оценке медиков, находится в крайне тяжелом состоянии, но артиста постепенно выводят из комы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу музыканта Ольгу.
«Он открыл глаза, но пока не осознает ничего. Легкие - на искусственной вентиляции, но третье или четвертое дыхание у него свое, он справляется»,- отметила она.
Она также опровергла сообщения в СМИ об отказе у Мамонова почек.
«Я спросила у врачей про почки, они говорят, что видели эту статью. Нет, у него все органы самостоятельно работают», - уточнила Ольга Мамонова.
Артист Петр Мамонов заразился коронавирусом и 1 июля был госпитализирован в Коммунарку.
Петр Мамонов – советский и российский актер кино и сериалов. Зрители знают его по фильмам «Игла», «Такси блюз», «Остров и многим другим. Кроме того, он является основателем и лидером группы «Звуки Му».
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