Жена Мамонова сообщила об ухудшении состояния артиста

Петр Мамонов, по оценке медиков, находится в крайне тяжелом состоянии, но артиста постепенно выводят из комы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу музыканта Ольгу.

Петр Мамонов стал лучше себя чувствовать

«Он открыл глаза, но пока не осознает ничего. Легкие - на искусственной вентиляции, но третье или четвертое дыхание у него свое, он справляется»,- отметила она.

Она также опровергла сообщения в СМИ об отказе у Мамонова почек.

«Я спросила у врачей про почки, они говорят, что видели эту статью. Нет, у него все органы самостоятельно работают», - уточнила Ольга Мамонова.

Артист Петр Мамонов заразился коронавирусом и 1 июля был госпитализирован в Коммунарку.

Петр Мамонов – советский и российский актер кино и сериалов. Зрители знают его по фильмам «Игла», «Такси блюз», «Остров и многим другим. Кроме того, он является основателем и лидером группы «Звуки Му».

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