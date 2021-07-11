Жена Мамонова сообщила об ухудшении состояния артиста

«Он открыл глаза, но пока не осознает ничего. Легкие - на искусственной вентиляции, но третье или четвертое дыхание у него свое, он справляется»,- отметила она.

Она также опровергла сообщения в СМИ об отказе у Мамонова почек.

«Я спросила у врачей про почки, они говорят, что видели эту статью. Нет, у него все органы самостоятельно работают», - уточнила Ольга Мамонова.

Артист Петр Мамонов заразился коронавирусом и 1 июля был госпитализирован в Коммунарку.

Петр Мамонов – советский и российский актер кино и сериалов. Зрители знают его по фильмам «Игла», «Такси блюз», «Остров и многим другим. Кроме того, он является основателем и лидером группы «Звуки Му».

