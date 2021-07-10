Петр Мамонов стал лучше себя чувствовать

Самочувствие госпитализированного с коронавирусом музыканта Петра Мамонова стало улучшаться, сообщила его жена Ольга Мамонова «Интерфаксу».

Артист на протяжении десяти суток остается на ИВЛ.

«Крайне тяжелое». Супруга Мамонова рассказала о состоянии артиста

«Сегодня ровно две недели как он в больнице, но состояние просто тяжелое. Из крайне тяжелого на тяжелое - уже веселее», - заявила Мамонова.

По ее словам, медики еще не вывели Мамонова из состояния искусственной комы.

«Пока ничего хорошего на этом фронте, это очень медленный процесс», - отметила Ольга Мамонова.

Актёр и музыкант Пётр Мамонов заразился коронавирусом и 1 июля был госпитализирован в Коммунарку.

Петр Мамонов – советский и российский актер кино и сериалов. Зрители знают его по фильмам «Игла», «Такси блюз», «Остров и многим другим. Кроме того, он является основателем и лидером группы «Звуки Му».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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