Петр Мамонов стал лучше себя чувствовать

«Сегодня ровно две недели как он в больнице, но состояние просто тяжелое. Из крайне тяжелого на тяжелое - уже веселее», - заявила Мамонова.

По ее словам, медики еще не вывели Мамонова из состояния искусственной комы.

«Пока ничего хорошего на этом фронте, это очень медленный процесс», - отметила Ольга Мамонова.

Актёр и музыкант Пётр Мамонов заразился коронавирусом и 1 июля был госпитализирован в Коммунарку.

Петр Мамонов – советский и российский актер кино и сериалов. Зрители знают его по фильмам «Игла», «Такси блюз», «Остров и многим другим. Кроме того, он является основателем и лидером группы «Звуки Му».

