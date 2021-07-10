Петр Мамонов стал лучше себя чувствовать
Самочувствие госпитализированного с коронавирусом музыканта Петра Мамонова стало улучшаться, сообщила его жена Ольга Мамонова «Интерфаксу».
Артист на протяжении десяти суток остается на ИВЛ.
«Сегодня ровно две недели как он в больнице, но состояние просто тяжелое. Из крайне тяжелого на тяжелое - уже веселее», - заявила Мамонова.
По ее словам, медики еще не вывели Мамонова из состояния искусственной комы.
«Пока ничего хорошего на этом фронте, это очень медленный процесс», - отметила Ольга Мамонова.
Актёр и музыкант Пётр Мамонов заразился коронавирусом и 1 июля был госпитализирован в Коммунарку.
Петр Мамонов – советский и российский актер кино и сериалов. Зрители знают его по фильмам «Игла», «Такси блюз», «Остров и многим другим. Кроме того, он является основателем и лидером группы «Звуки Му».
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