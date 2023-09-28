«Ждут апокалипсиса или чуда»: Почему россияне с кредитами влезают в ипотеку

Ранее директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова в беседе с РБК заявила, что во втором квартале 2023 года 71,7% от объема выданной ипотеки пришлось на российских заемщиков, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода.



«Брать ипотеку поверх уже имеющихся кредитов опасно тем, что ее в перспективе просто не смогут обслуживать, а дальше начнутся большие проблемы. Люди как-то легко относятся к такого рода делам. Я плохо понимаю такое. Такие вещи происходят тогда, когда на будущее наплевать: вот сейчас решу вопросы, а что будет завтра? Будет день – будет пища», - сказал собеседник НСН.

По его словам, сейчас банки ведут агрессивную кредитную политику, навязывая людям кредиты и ипотеку.

«Банки, естественно, знают, кому дают кредит, у них есть кредитная история каждого. Если присмотреться, то мы заметим, что банки ведут агрессивную кредитную политику – куда не взглянешь, везде «выгодные предложения по кредитам». Как-то это все странно. То ли мы ждем какой-то апокалипсис, когда всем все спишут, то ли чудес каких-то, когда мы неожиданно и безмерно разбогатеем. Как правило, банки не особо охотно идут навстречу заемщикам – они скорее обанкротятся, чем снизят условия кредитования и так далее. Я бы не верил в чудеса, потому что предприниматель, а особенно банковский предприниматель, очень скуп. За все по итогу платит потребитель», - заключил эксперт.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительный блок в правительстве будет предлагать продлить льготную семейную ипотеку после 1 июля 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

