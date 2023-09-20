Хуснуллин: Семейную ипотеку будет предложено продлить после 1 июля 2024 года

Строительный блок в правительстве будет предлагать продлить льготную семейную ипотеку после 1 июля 2024 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что программа нацелена на то, чтобы помогать семья с детьми улучшать жилищные условия, поэтому льготы планируется продлевать.

Ранее члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ направили инициативу в Минстрой, согласно которой граждане России смогут приобрести жилье в рамках программы льготной ипотеки лишь в регионах, где постоянно или временно зарегистрированы. Для людей с низкими доходами необходимо сделать тот же процент по ипотеке, что и для жителей новых регионов, — 2%. Об этом «Радиоточке НСН» заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.



