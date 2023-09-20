Хуснуллин: Семейную ипотеку будет предложено продлить после 1 июля 2024 года
Строительный блок в правительстве будет предлагать продлить льготную семейную ипотеку после 1 июля 2024 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он отметил, что программа нацелена на то, чтобы помогать семья с детьми улучшать жилищные условия, поэтому льготы планируется продлевать.
Ранее члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ направили инициативу в Минстрой, согласно которой граждане России смогут приобрести жилье в рамках программы льготной ипотеки лишь в регионах, где постоянно или временно зарегистрированы. Для людей с низкими доходами необходимо сделать тот же процент по ипотеке, что и для жителей новых регионов, — 2%. Об этом «Радиоточке НСН» заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО РФ: С начала СВО уничтожено более 12 тысяч танков и других машин ВСУ
- СМИ: Киев и Париж обсуждают передачу ВСУ истребителей Mirage 2000
- Российские системы ПВО перехватили четыре Storm Shadow в зоне СВО
- Блогер Даня Милохин признался, что ему страшно из-за новостей о розыске
- ВС России за сутки сбили два украинских военных самолета
- Путин: Россия и Китай выступают за многополярный мир
- Минобороны России: ВС РФ отразили пять атак ВСУ на донецком направлении
- TAC: власти Украины через сайт «Миротворец» открыто угрожают американцам
- Путин: Товарооборот РФ и КНР в 2023 году приблизится к 200 млрд долларов
- Хуснуллин: Семейную ипотеку будет предложено продлить после 1 июля 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru