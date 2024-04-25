«Ждем холодного фронта»: Африканская пыль в России уляжется к концу недели

По данным информационного портала Akhbar Libiya 24, международный аэропорт Бенина в Бенгази на востоке Ливии приостановил авиасообщение из-за песчаной бури, обрушившейся на регион. При этом африканская пыль и песок уже добрались до России – желтое небо наблюдают жители Белгорода и Крыма. По словам Шувалова, с негативными последствиями африканской песчаной бури столкнулась и Москва.

«Ничего сверхнеобычного в этом нет, не вижу повода для паники или тревоги. Сейчас уже четвертый по счету южный циклон выходит с районов востока Средиземноморья. В теплом секторе этих циклонов южные и юго-западные потоки выносят пыль. Плюс на высоте ведущего потока, по которому перемещаются атмосферные образования, ветер тоже направлен с юго-запада на северо-восток. Поэтому неудивительно, что переносится такое большое количество пыли, которое стало следствием пыльных бурь на севере Африки и Аравийском полуострове. Песок уже дошел до Москвы. У меня автомобиль уже сегодня был в пятнах – дождь прошел, а пыль на капоте и стеклах осталась», - заявил он.