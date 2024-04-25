«Ждем холодного фронта»: Африканская пыль в России уляжется к концу недели

Песчаная пыль наблюдается в ряде регионов России, однако повода для паники нет, сообщил в беседе с НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Африканский песок уже дошел до Москвы, однако к началу мая желтая пыль уляжется, заявил НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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По данным информационного портала Akhbar Libiya 24, международный аэропорт Бенина в Бенгази на востоке Ливии приостановил авиасообщение из-за песчаной бури, обрушившейся на регион. При этом африканская пыль и песок уже добрались до России – желтое небо наблюдают жители Белгорода и Крыма. По словам Шувалова, с негативными последствиями африканской песчаной бури столкнулась и Москва.

«Ничего сверхнеобычного в этом нет, не вижу повода для паники или тревоги. Сейчас уже четвертый по счету южный циклон выходит с районов востока Средиземноморья. В теплом секторе этих циклонов южные и юго-западные потоки выносят пыль. Плюс на высоте ведущего потока, по которому перемещаются атмосферные образования, ветер тоже направлен с юго-запада на северо-восток. Поэтому неудивительно, что переносится такое большое количество пыли, которое стало следствием пыльных бурь на севере Африки и Аравийском полуострове. Песок уже дошел до Москвы. У меня автомобиль уже сегодня был в пятнах – дождь прошел, а пыль на капоте и стеклах осталась», - заявил он.

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Как добавил собеседник НСН, ситуация нормализуется уже к концу текущей шестидневной рабочей недели, поскольку накануне первых продолжительных майских праздников должны сменится воздушные потоки.

«Думаю, что не стоит обращать внимания на подобное явление. Все прекратится, когда сменятся потоки. Мы ожидаем холодный фронт по прохождению послезавтра. Белгород и Брянск столкнется с этим чуть раньше. В Москве холодный фронт пройдет в субботу, ветер сменится, и от этой пыли не останется и следа», - резюмировал Шувалов.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов России в последнюю декаду апреля могут быть установлены температурные рекорды, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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